EM 2024, Kader DFB-Team: Warum ist Mats Hummels nicht bei der Europameisterschaft in Deutschland dabei?

Der deutsche Kader für die Heim-EM steht fest. Mit Mats Hummels ist ein absoluter Topspieler jedoch nicht mit dabei. Hier der Grund.

Es sind nur noch wenige Tage, bis in Deutschland die Europameisterschaft 2024 eröffnet wird. Am 14. Juni bestreitet das DFB-Team in München gegen Schottland das erste Spiel des Turniers. Ein Mann wird dabei auf jeden Fall nicht im Kader stehen, und das ist Mats Hummels von Borussia Dortmund.