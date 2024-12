Ilkay Gündogan ist von den Socken! Victor Osimhen vor Wechsel zu Galatasaray in Istanbul angekommen

Der Transfer von Victor Osimhen zum türkischen Meister Galatsasaray steht unmittelbar bevor. Der Angreifer der SSC Neapel kam in der Nacht zum Dienstag in Istanbul an, um dort die letzten Details zu klären und seinen Medizincheck zu absolvieren. Ilkay Gündogan ist beeindruckt.

Der bei Napoli in Ungnade gefallene Torjäger wurde bei seiner Ankunft in der türkischen Metropole von zahlreichen Fans am Flughafen empfangen. Osimhen nahm ein Bad in der Menge und sprach auch zu den Anhängern des Traditionsvereins.

Der 25-Jährige war sichtlich gut gelaunt, trug einen Schal in den Klubfarben rot und gelb und erklärte bei TRT Spor: "Die Atmosphäre hier ist großartig. Die besten Fans der Welt sind hier. Es ist schön, hier zu sein." Er sei "sehr aufgeregt", meinte er weiter.

Ilkay Gündogan, Ex-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, zeigte sich beeindruckt von dem Transfer. Der Mittelfeldspieler von Manchester City ist selbst Gala-Fan und schrieb bei X als Reaktion auf die Nachricht, dass Osimhen nach Istanbul fliege: "Wow … verrückt".

Bei dem Transfer soll es sich um eine einjährige Leihe handeln, bei der Galatasaray das volle Gehalt des nigerianischen Nationalspielers übernimmt. Laut übereinstimmenden Medienberichten gibt es zudem die Möglichkeit, den Deal im Januar vorzeitig zu beenden. In dem Fall bekäme Galatasaray eine Ablöse.