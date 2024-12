"Ich kann das in den Medien nicht wiederholen": Kevin De Bruyne attackiert in der Halbzeitpause eigene Mitspieler

Kevin De Bruyne hat nach Belgiens 0:2-Niederlage beim Nations-League-Spiel in Frankreich am Montagabend seinem Ärger über die Mannschaftsleistung des WM-Dritten von 2018 Luft gemacht.

"Ich kann hier nicht sagen, was falsch gelaufen ist, das habe ich der Mannschaft schon in der Halbzeitpause gesagt. Ich kann das in den Medien nicht wiederholen, aber wir müssen in allen Belangen besser werden", betonte ein angefressener De Bruyne nach Schlusspfiff beim belgischen Sender VTM.

Der Mittelfeldspieler von Manchester City warf seinen Teamkollegen daraufhin vor, nicht alles in die Waagschale geworfen zu haben: "Wenn wir auf dem besten Level spielen wollen, wir aber nicht mehr gut genug sind, um dorthin zu kommen, dann muss man wenigstens alles geben. Wenn man nicht einmal das macht, ist es vorbei."

Er akzeptiere, dass Belgien aktuell nicht über die gleiche Qualität verfüge wie mit der Goldenen Generation um die mittlerweile zurückgetretenen Eden Hazard, Jan Vertonghen oder Vincent Kompany bei der WM 2018, so De Bruyne weiter.