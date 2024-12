"Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist": BVB bangt um verletzten Dreierpacker Karim Adeyemi

Nach einer bärenstarken ersten Hälfte dauert der zweite Durchgang für Karim Adeyemi nur rund drei Minuten.

Der tragische Drei-Tore-Held Karim Adeyemi könnte Borussia Dortmund beim nächsten Bundesligaspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlen. "Ich musste raus und hoffe, dass es nicht so schlimm ist", sagte der Offensivspieler nach dem historischen 7:1 (5:1) gegen Celtic Glasgow, bei dem Adeyemi zunächst überragte und dann in der 48. Minute mit Schmerzen im rechten Oberschenkel vom Platz humpelte.

"Es wird auf jeden Fall eine Muskelverletzung sein", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir hoffen, dass er nicht so lange ausfällt. Es ist schade, er war gerade im Flow."

Adeyemi betonte bei Prime Video, er müsse nun die Untersuchungen am Mittwoch abwarten: "Hoffentlich bin ich schnell wieder da." Wie schwer die Verletzung ist, konnte am Dienstagabend noch nicht bestimmt werden, nach seiner Auswechslung konnte Adeyemi auf der Bank bereits wieder lachen.

"Er hat ein bisschen was gespürt. Ich hoffe, es ist nichts Großes", sagte Trainer Nuri Sahin, in dessen Mannschaft Adeyemi derzeit herausragt.