Hiroki Ito, Augenbraue: Hat der Neuzugang des FC Bayern München eine Krankheit oder Verletzung am Auge?

Hiroki Ito ist im Sommer vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München gewechselt. Doch was ist mit der rechten Augenbraue? SPOX klärt auf.

Dank einer Ausstiegsklausel hat sich Hiroki Ito dem FC Bayern München angeschlossen, in der Vorsaison hatte er als Stammspieler großen Einfluss auf die herausragende Saison des VfB Stuttgart. Nach einer langen Verletzungspause stand er am 15. Februar gegen Bayer Leverkusen erstmals in der Startelf für die Münchner.

Neben seinen Qualitäten auf dem Platz fällt bei Ito auch noch etwas anderes auf: die markante Augenbraue über seinem rechten Auge.

Was hat es damit auf sich? Liegt sogar eine Krankheit oder Verletzung vor? SPOX hat die Antwort.