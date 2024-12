"Erbärmlicher Pudel": Heftige Abrechnung nach Kantersieg des BVB gegen Celtic Glasgow

Borussia Dortmund nimmt Celtic Glasgow mit 7:1 auseinander. Anschließend hagelt es für die Schotten Kritik.

"Der BVB degradiert Celtic vom Topdog (Spitzenreiter, Anm. d. Red.) der Champions League zu einem erbärmlichen Pudel", schrieb die schottische Zeitung The Scotsman.

Nach einer "schrecklichen Nacht in Deutschland" wisse der Klub aus Glasgow nun, wo er in der Nahrungskette des internationalen Fußballs stehe.

Celtic hatte sich am 1. Spieltag mit 5:1 gegen Slovan Bratislava durchgesetzt und war damit zwar nicht Spitzenreiter, aber immerhin Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern.

In Dortmund schrammte das Team von Trainer Brendan Rodgers dann aber nur um zwei Tore an der höchsten Niederlage der Champions-League-Historie vorbei. Real Madrid (8:0 gegen Malmö FF 2015) und der FC Liverpool (8:0 gegen Besiktas Istanbul 2007) führen dieses Ranking an.