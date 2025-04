"Hatten wir nicht erwartet": Bayern-Star offenbar vor zeitnaher Rückkehr in den Kader

Der FC Bayern muss derzeit auf einige verletzte Spieler verzichten. Laut Trainer Vincent Kompany steht ein FCB-Star aber nun vor einem Comeback.

Vincent Kompany hat auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon ein Update zur Personalsituation beim FC Bayern München gegeben. Zuversichtlich gab sich der FCB-Coach dabei bezüglich Sacha Boey.

"Es ist ein bisschen kalt und warm. Sacha (Boey) geht es ganz gut. Wir hatten nicht erwartet, dass er bei dieser Trainingseinheit schon einsteigen konnte. Vielleicht bekommen wir nach der internationalen Woche einen Spieler extra", erklärte Kompany in der Medienrunde.

Anders sehe die Situation bei Innenverteidiger Hiroki Ito aus. Der Japaner hatte sich in einem Testspiel im Juli einen Mittelfußbruch zugezogen. Wie die Bayern am Dienstag bekanntgaben, wurde der Japaner nun erneut operiert. "Bei Hiroki ist es das Gegenteil. Er muss jetzt Geduld haben, er muss nochmal Pause machen. Dann kommt er sicher wieder auf sein bestes Level. Es ist für ihn und für uns bitter. Bei allen anderen läuft es gut."

Boey fällt seit Ende September mit einem Meniskusriss aus. So kommt er in dieser Spielzeit bislang auf lediglich zwei Saisoneinsätze, in denen er eine Vorlage beisteuerte.