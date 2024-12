"Hat mich eines Besseren belehrt": Bundestrainer Julian Nagelsmann schwärmt nach DFB-Traumdebüt von Jamie Leweling

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem 1:0-Sieg in der Nations League gegen die Niederlande großes Lob an der Leistung von Debütant Jamie Leweling geäußert.

"Ich weiß, dass er sehr viel Energie hat, aber dass er so gut spielt, hätte ich nicht erwartet. Er hat auch echt viele schwere Bälle mit dem Rücken zum Tor gekriegt. Er hat viele Situationen, die kritisch waren, sehr gut gelöst. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht", erklärte der Bundestrainer am ZDF-Mikrofon.

Der Einsatz des Stuttgarter Offensivspielers wurde dabei erst am Nachmittag entschieden, nachdem sich Teamkollege Deniz Undav wegen muskulärer Probleme verletzt abgemeldet hatte. "Wir haben heute früh überlegt, ob wir es ihm sagen oder ihn überraschen. Wir haben ihn dann in der Mannschaftsbesprechung überrascht", so Nagelsmann.

Lewelings starkes Debüt im DFB-Dress hätte sich dabei nicht unbedingt angedeutet. "Er war schwer zu bewerten im Training, weil wir nur eineinhalb Einheiten hatten. Ich habe ihm gestern schon gesagt, dass ich das Energielevel, was er in Stuttgart hatte, noch nicht so gemerkt habe im Training. Und heute hat er mich eines Besseren belehrt", so Nagelsmann.

Der 23-Jährige avancierte mit seinem Tor in der 64. Spielminute zum Matchwinner. Bereits in der ersten Hälfte hatte Leweling den Ball im Kasten der Niederländer versenkt, der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung von Bayerns Serge Gnabry allerdings zurückgepfiffen.