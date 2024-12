Der FC Bayern München blieb gegen Galatasaray auch im 37. Champions-League-Gruppenspiel hintereinander ungeschlagen und feierte in dieser Saison de...

Der FC Bayern München blieb gegen Galatasaray auch im 37. Champions-League-Gruppenspiel hintereinander ungeschlagen und feierte in dieser Saison den dritten Sieg im dritten Spiel. In Erinnerung bleiben dürfte das Spiel aber aus einem anderen Grund: Die Münchner erlebten in Istanbul eine historisch beeindruckende Stimmung.