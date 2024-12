"Ich habe mich in die Zeit unter Pep Guardiola zurückversetzt gefühlt": FC Bayern München hinterlässt mächtig Eindruck

Sechs Pflichtspiele, sechs Siege, 29 Tore: Der FC Bayern München hat unter dem neuen Trainer Vincent Kompany einen überragenden Saisonstart hingelegt. Auch Clemens Fritz ist beeindruckt.

"Mir hat das nicht viel Freude bereitet. Er hat außergewöhnlich gut gespielt", sagte der Geschäftsführer von Werder Bremen am Tag nach der 0:5-Klatsche der Norddeutschen gegen den FCB im Sport1-Doppelpass und meinte damit den überragenden Michael Olise.

"Das gilt für das ganze Bayern-Team", ergänzte Fritz: "Ich habe mich in die Zeit unter Pep Guardiola zurückversetzt gefühlt."

Die Münchner hätten am Samstag in Bremen "so intensiv gespielt und eine unglaubliche Ballsicherheit" gehabt, meinte der 43-Jährige: "Wenn die Bayern eine Top-Verfassung haben, ist es schwierig, etwas gegen sie zu holen."