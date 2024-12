"Einfach ist nicht das, was ich suche": Kees van Wonderen stellt sich auf Schalke vor

Schalke 04 hat seinen neuen Trainer Kees van Wonderen vorgestellt. Der Niederländer soll den abgestürzten Traditionsklub wieder nach oben führen.

Der Trainerstuhl bei Schalke 04 ist der Schleudersitz im deutschen Fußball. Das weiß auch Kees van Wonderen, der zwölfte Chefcoach bei den Königsblauen seit 2020. "Das ist eine gute Frage", antwortete der Niederländer bei seiner Vorstellung am Montag, als er sagen sollte, warum er sich das antue.

"Ich weiß, dass es nicht einfach ist", erklärte der 55-Jährige, der am Sonntag beim abgestürzten Traditionsklub einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hatte, "aber einfach ist nicht das, was ich suche." Er suche eine Herausforderung, wolle "natürlich lange und erfolgreich" beim Zweitligisten arbeiten - doch die Risiken kennt er. Deshalb halte er sich an den Spruch: "Wenn du nicht fallen willst, musst du liegen bleiben."

Natürlich brauche es Zeit, den Tabellen-13. wieder nach oben zu bringen, "aber die haben wir nicht", meinte der langjährige Oranje-Nachwuchstrainer, der mit der niederländischen U17 2018 den EM-Titel gewann, schmunzelnd. Und die Aufgabe nach dem 34. Trainerwechsel auf Schalke seit der Jahrtausendwende ist äußerst anspruchsvoll. In der laufenden Saison in die obere Tabellenhälfte, in der nächsten Spielzeit zurück in die Bundesliga - an diesem Plan hat sich laut Vorstandschef Matthias Tillmann trotz des Fehlstarts "nichts geändert". Außerdem soll der Nachfolger des gefeuerten Karel Geraerts die zahlreichen jungen Talente, die der neue Kaderplaner Ben Manga verpflichtet hat, "weiterentwickeln und Kaderwerte schaffen" - nicht zuletzt wegen der noch immer immens hohen Schulden.