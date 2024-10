Doch kein Superstar: Schalke 04 hat offenbar einen neuen Trainer

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, tritt der 55-jährige Niederländer die Nachfolge des entlassenen Karel Geraerts beim Zweitligisten an. Beim Spiel gegen Hertha BSC am Samstagabend (2:2) war van Wonderen bereits im Stadion. Am Sonntag soll er seinen Vertrag unterschreiben und am Montag offiziell vorgestellt werden.

Van Wonderen trainierte zuletzt bis Ende Juni für zwei Jahre den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen. Davor war der ehemalige Verteidiger unter anderem für die Go Ahead Eagles und als Co-Trainer der niederländischen Nationalmannschaft tätig.