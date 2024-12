FC Barcelona vs. FC Bayern München 4:1: Dreifacher Raphinha! Bayern von Flicks Barça gedemütigt

Ein defensiv desaströser FC Bayern hat beim Wiedersehen mit Hansi Flick und Robert Lewandowski eine Lehrstunde der bittersten Art erteilt bekommen.

Hansi Flicks Kapitän trifft dreifach, auch Lewandowski ist erfolgreich - die Bayern stehen mit dem Rücken an der Wand.

Fehler-Festival in der Abwehr! Die Bayern in der Einzelkritik

Hansi Flick griff sich mit einem ungläubigen Lächeln an die Stirn, aber es stimmte wirklich! Der frühere Münchner Erfolgscoach hat einem defensiv desaströsen FC Bayern eine Fußball-Lehrstunde der bittersten Art erteilt. Nach der 1:4 (1:3)-Klatsche beim FC Barcelona mit Trainer Flick und Stürmerstar Robert Lewandowski steht der Rekordmeister in der Champions League mit dem Rücken an der Wand.

Um die K.o.-Runde als Zwischenstation auf dem Weg zum "Finale dahoam 2.0" noch erreichen zu können, müssen jetzt Siege in Serie her. Umjubelter Matchwinner der eiskalten Flick-Elf war Kapitän Raphinha mit einem Dreierpack (1., 45., 56.). Das gelang in der Champions League gegen die Bayern zuvor nur Roy Makaay, Sergio Agüero und Cristiano Ronaldo. Auch Lewandowski (36.) traf, das Duell der Ausnahmestürmer endete nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Harry Kane (18.) 1:1.

Nach nur drei Punkten aus drei Spielen ist die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am 6. November gegen Benfica Lissabon zum Siegen verdammt. Flicks Barca hat sechs Zähler - und sich vom Bayern-Fluch befreit: Nach sechs Pleiten in Serie, darunter ein 2:8 gegen Flicks Bayern 2020, war es der erste Erfolg über die "Schwarze Bestie" seit Mai 2015.