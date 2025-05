FC Bayern in Portugal: Ein spektakuläres Kleinfeldturnier mit großem Zukunftspotenzial

Die Frauen des FC Bayern sorgen bei einem Kleinfeldturnier in Portugal für Spaß – und für klingelnde Kassen. Das Format hat großes Potenzial.

Nach links, nach rechts, nach links, nach rechts – und dann springen die Spielerinnen des FC Bayern München umher. Sie feiern sich, immer noch das historische Double und den Spaß am Fußball mit einem Hit aus den Niederlanden, der bei großen Turnieren immer wieder für Furore sorgt.

Am Freitag spielten sie im Halbfinale zunächst Paris Saint-Germain in 30 Minuten nach allen Regeln der Straßenfußball-Kunst nur so her und zogen mit einem beeindruckenden 5:0 ins Finale neuartigen Kleinfeldturniers in Portugal ein, ehe am späten Abend auch Manchester United keine Hürde darstellte. Mit 2:1 setzten sich die Münchnerinnen im Endspiel gegen den Klub aus der Women's Super League durch.

Das spült den Meisterinnen einerseits viel Geld in die Kasse, andererseits scheint diese Art des Fußballs auch besonderen Spaß zu machen. Kein Wunder: Das hat riesiges Zukunftspotenzial.