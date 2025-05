Beim revolutionären Turnierformat World Sevens Football überzeugen die Bayern-Frauen und sorgen für denkwürdige Bilder.

Die Frauen des FC Bayern München nehmen an der erstmaligen Austragung des World Seven Turniers in Portugal teil. Die ersten beiden Spiele gewannen die FCB-Frauen souverän. Bereits im ersten Duell kam es zu einem kuriosen Zwischenfall.