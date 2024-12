FC Barcelona vs. FC Bayern München, offizielle Aufstellungen: So sieht die Startelf von Barça und dem FCB in der Champions League aus

Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern in der Champions League. Hier erfahrt Ihr, mit welcher Aufstellung beide Teams an den den Start gehen.

Nach der Niederlage gegen Aston Villa am zweiten Spieltag der Champions League (0:1) will der FC Bayern München am Mittwoch nun Wiedergutmachung leisten. Das Spiel (Anpfiff: 21 Uhr) gegen den katalanischen Traditionsklub FC Barcelona bietet die perfekte Möglichkeit dafür.

Die Generalprobe ist der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bereits gelungen. Am Samstag besiegte der FCB den VfB Stuttgart im Topspiel der Bundesliga mit 4:0. Es war der erste Sieg nach zuvor drei erfolglosen Spielen in Serie.

Gegner Barcelona ist kein Unbekannter für die Bayern. Mit Trainer Hansi Flick und Sturmstar Robert Lewandowski haben die Spanier gleich zwei Akteure in ihren Reihen, die 2020 mit den Münchnern die Champions League gewannen.