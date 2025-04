FC Arsenal vs. FC Bayern München, Übertragung heute live: Champions League Viertelfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München ist im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zu Gast beim FC Arsenal. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der FC Bayern München muss im Saisonendspurt alles auf eine Karte setzen, um eine verkorkste Saison noch irgendwie zu retten. Nachdem man im DFB-Pokal vor Ewigkeiten bereits ausgeschieden ist und in der Bundesliga nur noch theoretisch Chancen auf den Titel hat, läuft es immerhin in der Champions League bislang nach Plan.

Und genau in diesem Wettbewerb geht es am heutigen Dienstag, den 9. April, um einiges. Im Hinspiel des Viertelfinals sind die Münchner zu Gast beim FC Arsenal. Das Duell im Londoner Emirates Stadium geht um 21 Uhr los.

Während Arsenal in der englischen Premier League weiterhin Top-Leistungen liefert und die Generalprobe gegen Brighton & Hove Albion problemlos mit 3:0 meisterte, befindet sich der FC Bayern wieder in einer kleinen Krise. In der Liga musste man sich zuletzt sowohl Borussia Dortmund als auch dem 1. FC Heidenheim geschlagen geben.