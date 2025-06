"Er ist sehr traurig": Großer Hoffnungsträger fehlt Deutschland bei der U21-EM

Hiobsbotschaft für die DFB-Junioren kurz vor dem Start der U21-Europameisterschaft: Finn Jeltsch fällt aus.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss für die U21-EM in der Slowakei ohne Verteidiger Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart planen. "Finn wird leider die EM verpassen, er hat eine Entzündung im Unterschenkel, deshalb müssen wir leider auf ihn verzichten", sagte Di Salvo am Dienstag über den DFB-Pokal-Sieger: "Er hat Topleistungen gezeigt beim VfB Stuttgart. Er ist sehr traurig, aber so ist der Fußball."