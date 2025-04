Er ist auch nur eine Legende: Marco Reus wird für immer zu den allergrößten BVB-Spielern gehören

"Fast schon kitschig" fiel der Abschied von Marco Reus vor heimischem Publikum aus. Der 34-Jährige hat sich in seinen zwölf Jahren beim BVB für immer in die Historie des Klubs eingebrannt. Umso höher ist zu bewerten, welch besonderer Spieler er trotz seiner vielen Verletzungen stets geblieben ist.

"Oh, mein Gott", sagte Marco Reus, als er Ende der vergangenen Woche in einem von Borussia Dortmund verbreiteten Video damit konfrontiert wurde, dass er derzeit bei 99 Heimtoren und 299 Scorerpunkten für den BVB steht. Wären diese Zahlen so bestehen geblieben, sie hätten irgendwie zur unvollendeten Karriere des 34-Jährigen gepasst.

Doch sie blieben nicht stehen. Reus ist in seinem letzten Heimspiel als Profi der Borussia zunächst eine Vorlage gelungen. Wenige Minuten später legte er ein Tor nach. Die Statistik ist nun rund, der Abschied beim 4:0 gegen Absteiger Darmstadt "fast schon kitschig" (Reus) gelungen.

Es war ein Ende vor heimischem Publikum wie aus dem Bilderbuch. Die Mannschaft ließ Reus beim Einlaufen zum Warmmachen den Vortritt, unter tosendem Applaus betrat der Mittelfeldspieler ein letztes Mal den Rasen des Signal Iduna Park. Noch vor Anpfiff überreichte ihm der BVB eine limitierte Rolex-Uhr als Abschiedsgeschenk.

Schon zu diesem Zeitpunkt forderte die Südtribüne Reus, der zum ersten Mal an diesem Nachmittag die La-Ola-Welle initiierte. Es dauerte anschließend keine dreiviertel Stunde mehr, bis Reus mit seinem herrlich ins Tor geschlenzten Freistoß sein sportliches Tagesziel erreichte.