BVB - SV Darmstadt 98 4:0: Perfekter Abschied für Marco Reus bei Kantersieg von Borussia Dortmund

Marco Reus trifft traumhaft zum Abschied

Wenige Minuten später folgte dann die offizielle Verabschiedung. Zunächst überreichten die Vereinsvertreter um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen großen Blumenstrauß und ein Porträt, dann ließ sich Reus erneut von den Fans im Stadion feiern. Kurz vor dem Anpfiff präsentierte zudem noch die Südtribüne eine große Choreo mit der Nummer elf und einem "Danke, Marco!"-Spruchband.

Und dann wurde tatsächlich auch noch Fußball gespielt. Nach dem schwachen Auftritt in der Vorwoche beim FSV Mainz 05 waren die Dortmunder von der ersten Minute an sichtlich um Besserung bemüht. Vor allem aber sollte Reus in Szene gesetzt werden, der in der elften Minute aber den Ball zunächst nur an die Latte donnerte.

Der BVB kontrollierte die Begegnung, weitere Großchancen blieben aber zunächst Mangelware - bis auch Marcel Sabitzer an der Latte scheiterte. Der zweite Ball landete aber über Reus bei Maatsen, der mit einem platzierten Schuss aus der Distanz traf. Noch vor der Pause erhöhte dann Reus aus 17 Metern traumhaft.