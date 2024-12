"Er hat was gesagt?!" - Pep Guardiola und Ilkay Gündogan uneins über Gründe für nächste Pleite von Manchester City

Gegen Juventus kassiert ManCity die nächste Pleite. Im Anschluss kommen Pep Guardiola und Ilkay Gündogan zu unterschiedlichen Analysen.

Deutschlands ehemaliger Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan und Trainer Pep Guardiola haben unterschiedliche Ansichten über die Ursache der nächsten Niederlage von Manchester City in der Champions League gegen Juventus Turin geäußert.

Gündogan hatte nach der 0:2-Niederlage gegen die Alte Dame bei TNT Sports erklärt, die Skyblues würden die "Dinge zu kompliziert machen", was sich in schlechten Leistungen und Ergebnissen äußere. "Es ist sehr enttäuschend. Wir hatten Chancen, ein paar Tore zu schießen. Aber im Moment fühlt es sich so an, als ob jeder Angriff, den wir zulassen, einfach so gefährlich ist. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal etwas nachlässig mit den Zweikämpfen umgehen. Anstatt einfach zu spielen, machen wir die Dinge zu kompliziert."

Man habe zuhauf das "richtige Timing verpasst, den Ball abzuspielen. Dann verlieren wir ihn und ermöglichen ihnen Konter. Wir sind auf Ballbesitz ausgelegt. Wir müssen den Ball haben. Wir müssen stark sein. Wenn man damit nichts anstellen kann, darf man ihn wenigstens nicht verlieren. Im Moment klappt das bei uns nicht."

Sein Coach bewertete die Situation hingegen grundlegend anders. "Er hat was gesagt?!", fragte Guardiola ein wenig ungläubig, als er auf Gündogans Analyse angesprochen wurde. "An anderen Tagen war das vielleicht nicht so, aber nein, heute haben wir es wirklich gut gemacht", meinte der ManCity-Trainer. "Wir haben nicht so viele Bälle verloren wie in der Vergangenheit. Wir haben versucht, in die richtigen Positionen zu kommen. Italienische Mannschaften verteidigen so tief, sie sind so kompakt, das können sie richtig gut. Wir haben das Ergebnis verpasst, aber die Leistung ist da."