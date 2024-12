Nicht mal Mittelmaß! Manchester City kassiert die nächste Pleite - Kai Havertz glänzt als Joker bei Arsenal-Sieg

Guardiolas Team bleibt weiter in der Krise und bangt sogar um die Playoffs. Arsenal bleibt oben dran.

Frust statt Befreiung: Dem englischen Meister Manchester City und seinem Star-Coach Pep Guardiola droht in der Champions League das Aus in der Ligaphase. City unterlag am sechsten von acht Spieltagen bei Juventus Turin 0:2 (0:0) und geht mit acht Punkten nur auf Tabellenplatz 22 ins neue Jahr.

Die ersten acht von 32 Mannschaften erreichen das Achtelfinale direkt, Teams auf den Plätzen neun bis 24 spielen die weiteren acht Teilnehmer aus. Manchester muss am vorletzten Spieltag (22. Januar) bei Paris Saint-Germain ran, das als 25. (7 Punkte) ebenfalls gewaltig zittern muss. Zum Abschluss (29. Januar) wartet ein Heimspiel gegen den FC Brügge auf ManCity.

In einer engen Liga, in welcher der Dritte nur drei Punkte vor dem 19. liegt, überwintert der FC Arsenal mit dem starken Joker Kai Havertz (3./13 Punkte) nach einem 3:0 (1:0) gegen die AS Monaco mit guten Chancen auf das direkte Achtelfinal-Ticket. Benfica Lissabon (15./10), das mit dem eingewechselten Jan-Niklas Beste zu einem 0:0 gegen den FC Bologna kam, und Italiens Altmeister AC Mailand (12./12), der mit Malick Thiaw mühsam 2:1 (1:0) gegen Roter Stern Belgrad siegte, müssen nach dem Jahreswechsel zulegen.