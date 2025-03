Elfmeterkiller Donnarumma! Italiens Nationalmannschaft macht sich nach Champions-League-Aus über den FC Liverpool lustig

Gianluigi Donnarumma war für PSG gegen die Reds der Held, denn er hielt erneut in England entscheidende Elfmeter.

Italiens Nationalteam hat via X einen Post in Richtung von Englands Three Lions abgesetzt und noch einmal an den Ausgang des EM-Finales 2021 erinnert. Anlass war die Leistung von PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma, der am Dienstag mit seinen Paraden im Elfmeterschießen seinen Klub gegen den FC Liverpool in der Champions League eine Runde weiterbrachte. Donnarumma hatte auch im EM-Endspiel als Elfmeterkiller gegen England geglänzt und den Traum von Kane und Co. vom ersten großen Titel seit 1966 zerstört.