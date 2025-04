"Die Schilddrüse hat geackert wie blöd!" Thomas Müller vom FC Bayern München scherzt trotz bitterer Pleite gegen Inter Mailand

Einwechslung, Tor und ein paar Sprüche: Obwohl er gegen Inter Mailand nicht in der Startelf stand, präsentierte sich Thomas Müller in Bestform.

Es war am Dienstagabend schon nach Mitternacht, aber die Mixed Zone in der Allianz Arena weiterhin voll. Fast alle Spieler des FC Bayern befanden sich bereits auf dem Heimweg, aber der wichtigste fehlte noch: Thomas Müller (Dopingkontrolle, sorry!). Das Warten sollte sich lohnen: Genau wie zuvor auf dem Platz lieferte Müller auch in der Mixed Zone spät aber doch.

Der Vollständigkeit halber nochmal kurz die Vorgeschichte: Nach hysterischen Debatten verkündeten Müller und der FC Bayern vergangenen Samstag die Sommer-Trennung nach dann 26 Jahren. Fast zeitgleich kam die Meldung vom wochenlangen Ausfall Jamal Musialas. Wird er jetzt nochmal richtig wichtig der Müllerthomas?

Beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand saß er anfangs trotzdem nur auf der Bank, Trainer Vincent Kompany machte stattdessen Raphael Guerreiro zum Musiala-Ersatz. Erst in der 74. Minute beim Stand von 0:1 kam Müller ins Spiel und schoss kurz vor Schluss den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe die Münchner noch kürzer vor Schluss das so bittere wie unverdiente 1:2 kassierten.