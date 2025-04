Vincent Kompany macht zwei Fehler! Eine Szene lässt die Bosse des FC Bayern München gegen Inter Mailand nicht los

Der FC Bayern hat das CL-Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter 1:2 verloren. Das lag an den Verletzungen, der Effizienz und Fehlern von Trainer Kompany.

Die Uhrzeit war spät, da kann einem schon mal eine Kraftausdruck rausrutschen. "Nach der Chance von Harry war ein bisschen das Gefühl: Sch***e", sagte Sportvorstand Max Eberl, ehe er schnell revidierte: "Mist." Schließlich waren ja noch Minderjährige wach. Ganz sicher zumindest die beiden 17-jährigen Lennart Karl und Jonah Kusi-Asare, die aufgrund der Verletzungsmisere sogar im Münchner Kader standen.

Unbedrängt aus etwa sechs Metern Entfernung hatte Harry Kane in Minute 26 die große Chance auf eine frühe Führung des FC Bayern. Der Harry Kane, der in der vergangenen Saison den Goldenen Schuh für Europas besten Torjäger gewonnen hat. Der in dieser Saison nach 40 Pflichtspielen bei 34 Toren steht. Genau dieser Harry Kane traf aber nur den rechten Außenpfosten.

Die Szene wurde sogar in den internationalen Medien ausgiebig thematisiert. Der englische Guardian schrieb von einer "todsicheren Chance", die spanische Marca von einem "unverständlichen" Fehlschuss. Nach Eberl kam auch noch der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, ungefragt darauf zu sprechen. "Wenn Harry ins Tor statt an den Außenpfosten schießt", sagte Dreesen, "dann hätten wir diese Fragen jetzt nicht."

Gefragt worden war er nach seiner Meinung zum Startelfplatz von Raphael Guerreiro. Anstelle des verletzten Jamal Musiala durfte der stille Portugiese beginnen - statt des lauten Thomas Müller. Womit wir bei Trainer Vincent Kompany wären, dem Verantwortlichen für die Aufstellung.