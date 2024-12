"Die beste Mannschaft der Welt": Lamine Yamal schickt nach Sieg gegen den FC Bayern Kampfansage an Real Madrid

Nach den Bayern wartet Erzrivale Real auf die Blaugrana. Lamine Yamal ist vor dem Kracher guter Dinge.

Lamine Yamal (17) hat nach dem spektakulären 4:1-Sieg mit dem FC Barcelona in der Champions League über den FC Bayern seinen Fokus auf den Clásico gegen Real Madrid am Samstagabend gerichtet.

Der junge Außenstürmer, der im Duell mit dem FCB erneut eine starke Leistung abgeliefert hatte, meinte nach dem Schlusspfiff: "Schon vor dem Spiel heute waren wir voller Selbstvertrauen. Wir glauben, dass wir die beste Mannschaft der Welt sind. Meiner Meinung nach stellen wir das auch unter Beweis. Wir werden Vollgas geben und am Ende gewinnt hoffentlich die bessere Mannschaft."

Barcelona besiegte die Münchener im heimischen Olympiastadion dank dreier Treffer von Kapitän Raphinha und einem Tor von Robert Lewandowski. Yamal absolvierte 85 Minuten und machte dann Platz für Ansu Fati. Vorher lieferte er den Assist zu Raphinhas letztem Treffer.

Barcelona belegt in der Tabelle der Ligaphase in der Königsklasse nach drei Spieltagen mit sechs Punkten den zehnten Platz. Noch besser sieht es für die Mannschaft des neuen Trainers Hansi Flick in LaLiga aus: Dort steht das ungeschlagene Barcelona auf dem Spitzenplatz und hat drei Zähler Vorsprung auf Real.