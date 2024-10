"Er lächelt immer": Hansi Flick schwärmt nach dem Sieg gegen den FC Bayern von einem Spieler, wie er ihn noch nie hatte

"Real", sagte der Trainer des FC Barcelona vor seinem ersten Clasico in Madrid, "ist auch eine Mannschaft, die nominell mit die besten Spieler zur Verfügung hat. Trotzdem glaube ich, dass wir mit dieser Mannschaft, mit dieser Einstellung und diesem Teamgeist vieles ausgleichen können."

Schließlich habe auch sein Barca "eine gewisse Qualität", meinte Flick, "die haben wir heute gezeigt und wollen wir auch am Samstag umsetzen." Dann (21.00 Uhr/DAZN) müssen Dreierpacker Raphinha, Robert Lewandowski und Co. im Santiago Bernabeu bestehen.

Erst einmal wollte Flick allerdings "den Abend genießen", den ersten Barca-Erfolg über die "Schwarze Bestie" aus München seit 2015 und sechs Niederlagen in Serie. "Siege gegen Bayern München sind immer etwas Besonderes", sagte Torschütze Lewandowski nach dem fulminanten 4:1 (3:1) bei DAZN, "wir können sehr, sehr positiv in die Zukunft schauen."

Der Schlüssel? Flick! "Hansi hat immer ein Rezept", lobte der polnische Torjäger: "Wir glauben an ihn, an uns, das funktioniert richtig gut. Aber wir müssen am Boden bleiben und auch gegen Real das Beste zeigen, was wir haben."

Flick war "stolz, weil wir zurückgekommen sind nach dem 1:1" von Harry Kane. "Da hatten wir eine Phase, in der wir nicht mutig waren, das war nicht unsere Art und Weise."