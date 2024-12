"Ich weiß nicht, was schlimmer war": Harte Kritik an Aussage von BVB-Star

Der BVB verliert bei Union. Kobels anschließende Einschätzung zum Spiel bringt Hamann auf die Palme.

"Ich weiß nicht, was schlimmer war - das Spiel, oder was der Kobel gerade gesagt hat. Der sagt, dass man kein schlechtes Spiel gemacht habe. Bei einer Niederlage gegen ein Team, das letzte Saison fast abgestiegen wäre", polterte Didi Hamann in seiner Funktion als Sky-Experte.

BVB-Keeper Gregor Kobel hatte sich unmittelbar nach der 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund bei Union wie folgt geäußert: "Eine Erklärung zu finden, ist schwer. Es ist natürlich wieder ein Rückschlag. Aber wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, Union hat es nicht schlecht gemacht."

"Nuri Sahin sagt, er will dieses Gesicht nicht mehr sehen", meinte Hamann weiter: "Wenn du gegen Celtic sieben Tore schießt - die spielen in Schottland, das ist zweites oder drittes Regal. Man darf den Sinn für die Realität nicht verlieren. Wenn ich Hans-Joachim Watzke und Lars Ricken auf der Tribüne sehe, die haben was zu besprechen. Die Auftritte gegen Stuttgart, Bochum und Union waren unterirdisch."

Der Plan des Trainers bringe nichts, "wenn die Spieler nicht für dich laufen", ergänzte der ehemalige deutsche Nationalspieler: "Sahin sagt, er hat 50 oder 60 Analysen gemacht und da wächst was zusammen. Ich sehe das nicht. Wie das in ein paar Monaten ist, weiß ich nicht, ich kann nur das beurteilen, was ich jetzt sehe. Und das ist viel zu wenig. Und wenn der Gegner neun Kilometer mehr läuft, dann wirst du dich in der Bundesliga schwertun, Spiele zu gewinnen."