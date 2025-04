DFB-Team, EM 2024: Wo läuft Deutschland vs. Schweiz heute live im Free-TV und Livestream?

Die deutsche Nationalmannschaft setzt ihre EM-Reise heute mit einem Gruppenspiel gegen die Schweiz fort. Ihr wollt wissen, wo das Duell des 3. Spieltags live im Free-TV und Livestream läuft? Hier bekommt Ihr die Antwort.

5:1 gegen Schottland und 2:0 gegen Ungarn gewonnen - Deutschland hätte nicht besser in die Heim-EM starten können. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann will die perfekte Serie am heutigen Sonntag, den 23. Juni, beim dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz fortsetzen.

Die Begegnung der beiden Nachbarn wird um 21 Uhr angestoßen und im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt ausgetragen.