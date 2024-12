Deutschland, offizielle Aufstellungen DFB-Team gegen Ungarn: Mit dieser Startelf lässt Julian Nagelsmann spielen

Am Samstag, den 7. September, blicken alle Deutschland-Fans gespannt auf die erste Partie des DFB-Teams in der neuen Saison. In der Nations League trifft Julian Nagelsmanns Mannschaft auf Ungarn. Wer hat es in die Startaufstellung geschafft? SPOX liefert die nötigen Informationen!

Julian Nagelsmann hat das DFB-Team gerade intensiv auf den ersten Spieltag der UEFA Nations League gegen Ungarn vorbereitet.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen ist noch gar nicht so lange her. Erst vor wenigen Monaten duellierten sich die Teams bei der EURO 2024 - mit dem glücklicheren Ende für das DFB-Team, das mit einem 2:0-Siegin das Achtelfinale einzog.

Mit welchem Personal wird der Bundestrainer die Neuauflage angehen?