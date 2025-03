DAZN, Amazon Prime Video oder Sky am Dienstag: Wo läuft welches Hinspiel vom Champions League Achtelfinale heute live im TV sowie Livestream?

Heute rollt in der Champions League der Ball, die ersten Achtelfinal-Hinspiele stehen an. Wer im TV und Livestream überträgt, verraten wir Euch.

Am heutigen Dienstag, 4. März, geht die Champions League 2024/25 so langsam in ihre ganz heiße Phase. Es finden die ersten vier Hinspiele des Achtelfinales statt. Unter anderem ist heute auch Bundesligist Borussia Dortmund im Einsatz.

Welche Spiele heute anstehen und wo Ihr sie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.