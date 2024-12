David Beckham unter den Gästen bei Trauerfeier für Englands Ex-Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson

Hunderte Trauergäste, darunter Stars wie David Beckham, haben am Freitag im schwedischen Torsby Abschied von Sven-Göran Eriksson genommen.

Eriksson, der in seiner langen Trainerkarriere unter anderem als erster Ausländer die englische Fußball-Nationalmannschaft betreut hatte, war Ende August im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

In der Fryksande-Kirche von Torsby in der Region Värmland, wo Eriksson aufwuchs, fand der Trauergottesdienst statt. Die Zeremonie wurde außerhalb des Gotteshauses auf einer Leinwand übertragen, um dem großen Andrang gerecht zu werden. Unter den rund 600 Gästen in der Kirche waren Erikssons Familie, Beckham und der frühere englische Nationalcoach Roy Hodgson.