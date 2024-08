Trauer um Trainer-Legende: Sven-Göran Eriksson ist tot

"Ich hoffe, ihr werdet mich als einen positiven Menschen in Erinnerung behalten, der versucht hat, alles zu tun, was er tun konnte. Bedauert nichts, lächelt. Danke an alle, Trainer, Spieler, Zuschauer - es war fantastisch. Passt auf euch auf und kümmert euch um euer Leben. Und lebt es. Macht's gut", so Eriksson weiter.

Eriksson begann seine Laufbahn als Trainer 1976 in seiner schwedischen Heimat. 1982 folgte in Lissabon bei Benfica die erste Auslandsstation. Später trainierte der Mann aus Torsby unter anderem Lazio Rom und Manchester City sowie die Nationalmannschaften von England, Mexiko, der Elfenbeinküste und den Philippinen.

Zuletzt arbeitete Eriksson bis Februar 2023 wieder in Schweden als Sportdirektor für IF Karlstad.