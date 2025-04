Dänemark vs. Serbien, Übertragung Fußball EM: Warum läuft das Spiel heute nicht live im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL?

Dänemark und Serbien stehen sich am letzten Spieltag in der Gruppe C noch einmal gegenüber. Hier bekommt Ihr erklärt, warum das Duell nicht im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL läuft.

Wer wird Deutschlands Gegner im Achtelfinale der EM 2024? Dieser Frage wird am heutigen Dienstag, den 25. Juni, auf den Grund gegangen. Denn in der Gruppe C finden die letzten Gruppenspiele statt. Unter anderem im Einsatz ist auch die dänische Auswahl, die um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena auf Serbien trifft.