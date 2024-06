Deutschland, EM 2024: Mögliche Gegner DFB-Team im Achtelfinale

Mit sechs Punkten nach zwei Gruppenspieltagen steht Deutschland schon vorzeitig im Achtelfinale der EM. Mit den gesammelten Punkten steht fest, dass Deutschland mindestens den zweiten Platz sicher hat - das DFB-Team hat sein Ticket für das Achtelfinale damit gelöst. Gruppendritter zu werden, ist nicht mehr möglich, weil Deutschland nur noch von Schottland oder der Schweiz eingeholt werden kann - jedoch nicht von beiden.

Aktuell steht Deutschland in der Gruppe A auf dem ersten Tabellenrang. Damit würde die Mannschaft von Julian Nagelsmann das Achtelfinale 2 bestreiten. Dort würde die DFB-Elf am 29. Juli auf den Zweiten der Gruppe C treffen, in der England, Dänemark, Serbien und Slowenien spielen.

Als Gruppenzweiter bekäme es das DFB-Team im EM-Achtelfinale mit dem Zweiten der Gruppe B zu tun. Zur Gruppe B zählen Spanien, Italien, Kroatien und Albanien.

Für den Fall, dass Deutschland als Dritter die K.o.-Runde erreicht hätte, wäre es darauf angekommen, welche anderen Gruppendritten weiterkommen. Duelle gegen die Sieger der Gruppen B, E und F wären möglich gewesen.