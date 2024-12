Conference League 2024/25, Modus: Warum gibt es weniger Spiele als in der Champions League und Europa League?

In der Conference League werden in dieser Saison weniger Spiele ausgetragen als in den anderen Europapokalwettbewerben. SPOX erklärt Euch warum.

In dieser Saison wird die 4. Auflage der Conference League ausgetragen. Ähnlich wie in der Champions League und in der Europa League wurde der Modus des Europapokalwettbewerbs reformiert. So kämpfen, genau wie in den beiden anderen Europapokalwettbewerben, 36 Teams in einer Gruppe um den Einzug in die K.o.-Runde.

SPOX verrät Euch, warum in der Conference League 2024/25 allerdings weniger Spiele ausgetragen werden als in den beiden anderen Europapokalwettbewerben.