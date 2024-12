Champions League, Übertragung Fußball heute live: Wo läuft der 1. Spieltag im Free-TV und Livestream?

In der Champions League steht am heutigen Tag der 1. Gruppenspieltag an. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo die Duelle in der Königsklasse live im TV und Livestream laufen.

Vom 17. bis zum 19. September geht der 1. Gruppenspieltag der Champions-League-Saison 2024/25 über die Bühne. Die Königsklasse geht ab sofort mit einem neuen Modus an den Start, somit stehen am 1. Spieltag gleich 18 Partien auf dem Programm. Am heutigen Donnerstag, den 19. September, gehen insgesamt sechs Champions-League-Spiele über die Bühne.