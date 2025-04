Champions League Auslosung: Warum werden keine Loskugeln mehr gezogen?

Am Donnerstag wird die Ligaphase der Champions League ausgelost. Dabei werden jedoch keine Loskugeln mehr gezogen. Wir erklären den Grund für die Änderung.

Eine neue Ära der Champions League beginnt in dieser Saison. Nicht mehr 32, sondern 36 europäische Topklubs dürfen am prestigeträchtigsten Wettbewerb für Vereine teilnehmen. Die Gruppenphase mit acht Vierergruppen ist ebenfalls Geschichte, stattdessen sind alle Mannschaften Teil einer Liga und bestreiten jeweils acht Spiele - vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die besten Acht ziehen nach Ende der Ligaphase ins Achtelfinale. Die Mannschaften auf Platz neun bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde um die restlichen acht Achtelfinaltickets.

Gemeinsam mit dem Spielmodus ändert sich in der Königsklasse aber auch die Struktur bei der Auslosung. Und zwar so stark, dass die traditionellen Loskugeln gar nicht mehr gezogen werden. Doch warum eigentlich?