Can Uzun vom 1. FC Nürnberg zieht Interesse des FC Bayern München und BVB auf sich: Bitte nicht Super-Talent

Can Uzun ist beim 1. FC Nürnberg in der 2. Liga das beste Pferd im Stall und könnte schon bald für eine Rekordablöse beim Club sorgen. Nicht nur der BVB und Bayern München sollen am 18-jährigen Stürmer interessiert sein, dessen Aufstieg seit eineinhalb Jahren unaufhaltsam scheint.

Es dürfte sehr im Sinne von Can Uzun, seinen Beratern und des 1. FC Nürnberg sein, was das spanische Portal Relevo am Nachmittag des 27. Dezember veröffentlichte. Dort stand, dass sich die Entourage des 18-jährigen Stürmers bereits mit Vertretern des FC Bayern München und von Borussia Dortmund getroffen habe.

Meldungen wie diese sind ungeachtet des Wahrheitsgehalts ideal, um den Preis für einen begehrten Spieler in die Höhe zu treiben. Schon eine Woche zuvor hieß es, dass auch Werder Bremen und Eintracht Frankfurt auf Uzun schielen.

Klar ist: Es sollte schwer verwundern, wenn der hoch talentierte wie begehrte Uzun über den kommenden Sommer hinaus noch beim Club spielt. Die Franken benötigen noch dazu das Geld, welches ein Transfer des Juwels einbringt - offenbar erhofft man sich eine Rekordablöse im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Transfergerüchte sind daher eine willkommene, manchmal auch forcierte Randerscheinung für alle Beteiligten, um am Ende vielleicht doch noch ein paar Euro mehr zu verdienen. Nach den bisher gezeigten Leistungen muss man jedoch auch festhalten: Uzun wäre diese hohe Summe definitiv wert. Er ist mit Abstand Nürnbergs bestes Pferd im Stall.