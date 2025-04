BVB: Trainer Nuri Sahin gibt Update zu plötzlich erkranktem Serhou Guirassy

BVB-Trainer Nuri Sahin hat nach dem Freiburg-Spiel ein Update zu Serhou Guirassy gegeben und Rückkehrer Giovanni Reyna gelobt.

BVB-Trainer Nuri Sahin hat nach dem 4:0 gegen den SC Freiburg ein Update zu Serhou Guirassy gegeben.

Beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg ist Borussia Dortmund auch prima ohne Torjäger Serhou Guirassy ausgekommen, der krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen war. Doch wie sieht es in Bezug auf das bevorstehende Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb aus? Trainer Nuri Sahin hat ein Update gegeben.

"Wir müssen von Tag zu Tag sehen. Ich hoffe, dass es reicht für Zagreb. Serhou ist ein extrem wichtiger Spieler für uns", sagte Sahin auf der Pressekonferenz nach dem Freiburg-Spiel.

Guirassy verpasste das Bundesligaspiel gegen die Breisgauer am Samstag aufgrund eines Infekts. "Ich habe eine nicht so schöne Nachricht bekommen", hatte Sahin vor dem Spiel verkündet. "Serhou hat alles probiert, aber es ging einfach nicht."

In Guirassys Abwesenheit durfte Maximilian Beier (SPOX-Note 2,5) von Beginn an als Mittelstürmer ran. Beier war es auch, der in der 7. Spielminute die 1:0-Führung für die Schwarzgelben erzielte und den BVB damit früh auf die Siegerstraße brachte.