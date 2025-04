BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 am 33. Spieltag der Bundesliga: Peinlicher Auftritt! Felix Nmecha bislang ein reiner Griff ins Klo

Nur vier Tage nach dem Einzug ins Finale der Champions League hat Borussia Dortmund in der Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der auf zehn Positionen veränderte BVB verlor am 33. Spieltag nach einer peinlichen Vorstellung in Halbzeit eins mit 0:3 (0:3) beim 1. FSV Mainz 05. Für die Mainzer war es der erste Heimsieg gegen die Schwarz-Gelben seit September 2014. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

