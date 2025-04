BVB: Noch in dieser Woche? Jadon Sancho soll vor Rückkehr zu Borussia Dortmund stehen

Auch englische Medien berichteten darüber, eine Bestätigung vonseiten der Klubs gab es zunächst nicht.

Borussia Dortmund arbeitet intensiv an einer Rückholaktion von Jadon Sancho. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Sancho bis zum Saisonende von Manchester United ausgeliehen werden und zumindest teilweise am Dortmunder Trainingslager (Mittwoch bis Dienstag) in Marbella teilnehmen.

Sky, Bild und auch Transferexperte Fabrizio Romano berichteten.

Eine Bestätigung der Klubs steht noch aus.

Sancho hatte bereits von 2017 bis 2021 beim BVB gespielt und mit starken Leistungen überzeugt, er gewann mit dem BVB den DFB-Pokal. Nur Robert Lewandowski war an mehr Toren in der Bundesliga beteilgt als Sancho zwischen 2018 und 2021. Lewandowski kam für den FC Bayern München damals auf 115 Torbeteiligungen, Sancho für den BVB auf 78 (37 Tore, 41 Vorlagen).

