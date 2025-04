BVB gegen PSV Eindhoven im Achtelfinale der Champions League: Ist das ein gutes Los für Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund bekommt es im Achtelfinale der Champions League mit der PSV Eindhoven zu tun. Die Mannschaft des ehemaligen BVB-Trainers Peter Bosz hat einen irren Lauf. Fragen und Antworten rund um den Gegner der Schwarzgelben.

"Ich habe erlebt, was für ein großer Verein das ist. Gemessen an der Zuschauerzahl ist er vielleicht das größte in Europa, was sehr beeindruckend ist. Ich kenne noch viele Leute im Verein und freue mich auf das Spiel", sagte Peter Bosz zum Los gegen seinen Ex-Verein. Der heutige Trainer der PSV Eindhoven stand 2017 für 24 Pflichtspiele an der Seitenlinie von Borussia Dortmund. Da er nur acht der Partien gewinnen konnte, war Bosz schnell wieder Geschichte beim BVB.

Doppelt so viele Siege hat Bosz bereits mit der PSV eingefahren, wo er seit Sommer im Amt ist. Und dies lediglich in der Eredivisie. Dort steht sein Team nach 16 Siegen aus 16 Ligaspielen und 56:6 Toren einsam an der Spitze, Feyenoord Rotterdam auf Platz zwei liegt bereits zehn Punkte zurück.

Insgesamt hat Eindhoven unter dem Niederländer 22 von 29 Begegnungen gewonnen und erst eine verloren. Das war ein 0:4 in der Champions League beim FC Arsenal am 1. Spieltag der Gruppenphase. Auch anschließend kam man in der Königsklasse nur zu einem 2:2 gegen den FC Sevilla und einem 1:1 beim RC Lens. Doch mit zwei Siegen und einem Remis in den finalen drei Partien qualifizierte sich Eindhoven noch auf Rang zwei für die Runde der letzten 16.

Was macht Boszs Mannschaft derzeit aus? Worin liegen die Stärken und Schwächen? Und: Ist das in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagene Eindhoven (elf Siege, zwei Unentschieden) ein gutes Los für den BVB? SPOX und GOAL beantworten die wichtigsten Fragen.