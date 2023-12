Champions League: Bayern gegen Lazio, BVB fordert PSV

Die Hinspiele werden am 13./14. sowie 20./21. Februar ausgetragen, die Rückspiele am 5./6 sowie 12./13. März. Pro Spieltag stehen zwei Achtelfinals auf dem Plan.

Champions League: Die Achtelfinalpaarungen im Überblick

Mannschaft 1 Mannschaft 2 FC Porto Arsenal SSC Neapel FC Barcelona Paris Saint-Germain Real Sociedad Inter Mailand Atletico Madrid PSV Eindhoven Borussia Dortmund Lazio Rom FC Bayern München FC Kopenhagen Manchester City RB Leipzig Real Madrid

Champions League, Auslosung Achtelfinale: Die Ziehung zum Nachlesen im Liveticker

Achtelfinale 8 Bleibt also Leipzig gegen Real Madrid übrig. Können ja bei Union nachfragen, wie man die Sache angeht, so schlugen sich die Eisernen ja in beiden Spielen sehr wacker.

Achtelfinale 7 Auch für den FC Kopenhagen geht nur Manchester City.

Achtelfinale 6 Lazio muss gegen die Bayern spielen, da sind zu wenig Lose übrig.

Achtelfinale 5 Noch alle drei Deutschen dabei. Jetzt nicht mehr. PSV Eindhoven gegen den BVB, kurze Anreise, hitziges Duell garantiert.

Achtelfinale 4 Inter darf sich mit Atletico Madrid messen.

Achtelfinale 3 Und jetzt PSG gegen? Es ist San Sebastian.

Achtelfinale 2 Napoli gegen Barca ist dann der erste echte Kracher.

Achtelfinale 1 Und dann wird direkt losgelost. FC Porto gegen Arsenal zum Auftakt.

Blablabla: Beim Eigenlob darf nie gespart werden, die Geilsten sind wir sowieso, zudem wird zukünftig alles noch mehr "exciting". Und wenn irgendeiner "European Super League" sagt, dann gibts mit dem ganz großen Hammer eins über die Rübe. Regeln kennen wir schon, siehe unten, der Computer wird aufpassen, dass nix schiefgeht. AI mit den ganz teuren Nvidia-Chips brauchen wir dafür nicht, alles ganz übersichtlich, würde auch ein Amiga reichen. Losfee ist John Terry, weil Finale in Wembley.

Rückblick Die Show in Nyon hat begonnen, natürlich mit einem Rückblick auf die Gruppenphase. So hektisch geschnitten, dass Epileptiker gut beraten sind, nur bei uns im Ticker mitzulesen. Der Flieger mit den BVB-Verantwortlichen hat übrigens keine Landeerlaubnis für Nyon bekommen, das kennt man sonst nur von den Grenzübertrittsversuchen in die Schweiz durch die Deutsche Bahn.

Das Wunschlos Für die Gruppensieger lautet der Weihnachtswunsch FC Kopenhagen. Auch wenn Manchester United und Galatasaray dieses Los vor ein paar Monaten auch noch sehr ok fanden. Und die Dänen selbst gegen die Bayern gepunktet haben. Für die Gruppenzweiten gibt es auf jeden Fall einen Hammergegner, ich rate dringend davon ab, San Sebastian als deutlich leichter einzustufen. Und der FC Porto hat schon so viele Skalps gesammelt, da ist Unterschätzen erst recht verboten.

Die Absenzen Keiner der Großen hat noch alle vier Starter weiter dabei, es gab reichlich spektakuläre Abgänge. Der FC Sevilla, Manchester bzw. Newcastle United und Union Berlin haben sich komplett aus Europa abgemeldet, Milan wenigstens noch die Europa League gerettet.

Die Gruppenzweiten FC Kopenhagen, PSV Eindhoven, SSC Neapel, Inter Mailand, Lazio Rom, Paris St.-Germain, RB Leipzig, FC Porto.

Die Gruppensieger FC Bayern, FC Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, FC Barcelona.

Modus Die Gruppensieger bekommen jeweils einen Gruppenzweiten zugelost, haben im Rückspiel Heimrecht. Vereine aus einem Land können nicht gegeneinander spielen, ebenso können sich Begegnungen aus der Gruppenphase nicht wiederholen.

vor Beginn Die 16 Teams, die noch im Wettbewerb sind, werden auf zwei Lostöpfe aufgeteilt (acht Gruppensieger, acht Gruppenzweite). So treten im Achtelfinale immer Gruppenerste und Gruppenzweite gegeneinander an, ganz frei werden diese allerdings nicht einander zugelost. Vereine eines Landesverbands (etwa der FC Bayern und der BVB) oder Vereine aus der gleichen Gruppe (etwa der FC Bayern und der FC Kopenhagen) können nicht aufeinandertreffen. Ein wenig ausführlicher haben wir das Prozedere hier erläutert.

Vor Beginn Kurz vor Weihnachten bringt die Losfee oder das Christkind den 16 Achtelfinalisten der Champions-League-Kampagne 2023/2024 ihre Gegner für das erste K.-o.-Duell. Fragen Sie mich heute noch nicht, wie das kommende Saison sein wird, wenn ein gänzlich neuer Modus an den Start kommt.

vor Beginn Ab 12 Uhr werden heute die Kügelchen gezogen - und zwar in Nyon in der Schweiz.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung des Achtelfinals der Champions League!