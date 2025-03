Der BVB misst sich heute in der Champions League mit dem OSC Lille. SPOX verrät, wie Ihr das Spiel live sehen könnt.

Die Achtelfinalrunde der Champions League wird am heutigen Dienstag (4. März) mit vier Partien eröffnet. In einem der vier Spiele stehen sich auch Borussia Dortmund und der OSC Lille aus Frankreich gegenüber. Die Partie wird um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angestoßen. Das Rückspiel steigt am 12. März.