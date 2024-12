Brisanter Bericht: Kylian Mbappé will offenbar Sonderbehandlung in der Nationalmannschaft

Kylian Mbappé von Real Madrid könnte künftig nur noch in wichtigen Spielen für die französische Nationalmannschaft auflaufen.

Das geht aus einem brisanten Bericht von Footmercato hervor. Demnach strebt der 25-jährige Stürmer den Gewinn des Ballon d'Or 2025 an und will dieses Ziel nicht durch mögliche Verletzungen als Folge von Überbelastung gefährden. Länderspiele erscheinen ihm offenbar als am verzichtbarsten.

Nach einer Unterredung mit Nationaltrainer Didier Deschamps wurde der zuletzt leicht angeschlagene Mbappé nicht für die aktuelle Länderspielphase nominiert, um eine Erholungspause einlegen zu können. Überraschenderweise stand er vergangenen Samstag im Ligaspiel gegen den FC Villarreal aber dennoch in Reals Startelf.

Das sorgte in Frankreich für Unmut, der sich durch einen Nachtclub-Besuch noch verstärkte. Während seine Kollegen am Donnerstag mit 4:1 gegen Israel gewannen, wurde Mbappé beim Feiern in Stockholm abgelichtet. Am Montag gastiert die Equipe Tricolore in Belgien. Mbappé gewann mit Frankreich 2018 die WM und ist seit 2023 Kapitän der Auswahl.