Borussia Dortmund kassiert peinliche Schlappe bei Geheimtest gegen Drittligisten

Der BVB hat ein geheimes Testspiel gegen den SC Verl mit 0:4 verloren. Neuzugang Maximilian Beier konnte dabei immerhin Spielpraxis sammeln.

Einen Tag nach dem 4:1-Sieg gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals fand im Jugendstadion in Brackel um 11 Uhr ein Geheimtest der Dortmunder statt. Gegner war der Drittligist SC Verl, der die Qualifikation für den DFB-Pokal nicht geschafft und so am Wochenende spielfrei hatte.

Doch für die Mannschaft von Nuri Sahin verlief der Test überhaupt nicht nach Plan. Man ging mit 0:4 unter. "Bärenstarker Test unserer Jungs gegen Borussia Dortmund! Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewinnen wir 4:0 gegen Borussia Dortmund! Kammerbauer erzielte unsere Führung und Probst sorgte mit einem Hattrick für den Endstand", war in einem Facebook-Posting des SC Verl nach dem Spiel zu lesen.