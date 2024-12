Beste Voraussetzungen nicht genutzt! Warum die Situation von Mathys Tel beim FC Bayern München doppelt kompliziert ist

Mathys Tel kam zuletzt kaum zum Zug, seine jüngste Chance nutzte er nicht. Kompliziert ist die Situation nicht nur für Tel, sondern auch für Bayern.

Dank einer famosen Vorstellung in der ersten Halbzeit führte der FC Bayern am Mittwoch schon zur Pause mit 4:0 gegen den FSV Mainz 05. Der Sieg war praktisch gewiss, der Pokal-Fluch vorerst gebannt, also schonte Trainer Vincent Kompany seine beiden wichtigsten Offensivspieler Jamal Musiala und Harry Kane. Neu ins Spiel kamen Routinier Thomas Müller und Mathys Tel. Ach stimmt, Tel gibt es ja auch noch!

Nachdem der 19-jährige Stürmer in den vorherigen acht Pflichtspielen nur 43 Minuten auf dem Platz gestanden hatte, durfte er gegen Mainz eine ganze Halbzeit lang mitspielen. Für Gefahr sorgte er dabei nicht: Generell lahmte das Münchner Offensivspiel nach den Umstellungen, Tel verzeichnete keine einzige Torschussbeteiligung und wartet immer noch auf seinen ersten Scorerpunkt der Saison.

Trotz seiner eher kurzen Einsatzzeiten (bis dato 224 Minuten) ist das durchaus beachtlich: Unter Kompany treffen die Münchner zumindest in den nationalen Wettbewerben schließlich nach Belieben. In zehn Pflichtspielen in Bundesliga und DFB-Pokal gelangen 37 Treffer. Macht 3,7 im Schnitt pro Spiel.

"Man merkt, dass Mathys gerade nicht das Selbstvertrauen hat, das andere Spieler haben", erklärte Sportvorstand Max Eberl anschließend. "Aber er ist bemüht, er will, er schmeißt sich rein. Das ist das, was wir sehen wollen. Das andere wird dann kommen." Aber wann?