"Darauf am meisten gefreut": Bayern-Star Musiala imitiert NBA-Idol und veräppelt Kane - Kompany sieht eine Gefahr nach Gala gegen Mainz

Kompany vergleicht Musiala mit Zinédine Zidane und Ronaldinho

So spektakulär die Anzahl seiner Treffer gegen Mainz aber daherkam, so unspektakulär waren die Treffer an sich. Bereits nach zwei Minuten brachte Musiala den FC Bayern mit einem Schuss aus kurzer Distanz in Führung. In der Schlussphase der ersten Halbzeit folgten ein Kopfball-Abstauber aus Abseitsposition (in der 2. Runde des DFB-Pokals gibt es keinen VAR) und ein Stochertor. Treffer, wie sie sonst normalerweise Torjäger Harry Kane oder Raumdeuter Thomas Müller erzielen - aber doch nicht der Zauberer Musiala.

Er selbst dürfte sich genau über diese Kategorie Treffer jedoch ganz besonders gefreut haben, waren sie doch zuletzt Trainingsschwerpunkt. "Jamal hat sich vorgenommen, dass er deutlich mehr Tore in der Box macht, bei denen es vorher kein Dribbling braucht", verriet Müller. "Im Sommer haben wir das trainiert. Schön, dass sich das auszahlt und mit einem Erfolgserlebnis bestätigt wird. Er will noch öfter in diese Räume."

Nach elf Pflichtspielen steht Musiala bereits bei sieben Toren, im Schnitt trifft er alle 100 Minuten. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. In seinen bisherigen vier Spielzeiten als Profi des FC Bayern brauchte er 209, 248, 189 und in der vergangenen Saison 238 Minuten pro Treffer.

Trainer Vincent Kompany sieht diese eigentlich positive Entwicklung aber auch als Gefahr. "Ich will nicht, dass wir seine Leistungen und Qualitäten nur nach Toren messen. Das ist ein Problem der Moderne", befand Kompany. "Es gibt jetzt diesen Fokus auf Tore, Tore, Tore wegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo." Die beiden prägendsten Spieler der jüngeren Vergangenheit überbieten sich bekanntlich regelmäßig mit neuen Torrekorden.

"Aber was ist mit Zinédine Zidane früher oder Ronaldinho oder so vielen geilen Spielern, die auch ohne Tore das Spiel geprägt haben?", fragte Kompany. "Jamal kann einer dieser Spieler werden, auch wenn er keine 1.000 Tore macht."