Auch der FC Bayern ist interessiert: Warum Europas Topklubs Defensiv-Talent Leny Yoro von OSC Lille verpflichten wollen

Manchester United, Real Madrid, der FC Bayern München und Paris Saint-Germain sind nur einige der europäischen Topklubs, die mit dem 18-jährigen Verteidiger-Juwel Leny Yoro in Verbindung gebracht wurden. SPOX stellt den Youngster vor.

Man sagt, dass Verteidiger erst mit Erfahrung wirklich wachsen. Leny Yoro ist so erfahren, wie man es in seinem Alter nur sein kann. Der Innenverteidiger vom OSC Lille debütierte bereits mit 16 Jahren in der Ligue 1 und hatte sich mit 17 Jahren auf Kosten des französischen Weltmeisters Samuel Umtiti einen Platz in der ersten Mannschaft erkämpft. Außerdem war er der jüngste Torschütze des Vereins seit einem Jahrzehnt.

In Frankreich ist man sich einig, dass dies erst der Anfang für einen Spieler ist, der zum teuersten Verteidiger in der Geschichte der Ligue 1 aufsteigen könnte. Paris Saint-Germain soll bereits Kontakt mit dem Agenten des Spielers, Samir Khiat, aufgenommen haben, während Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool und auch der FC Bayern zu den Vereinen gehören, die sich angeblich für den 18-Jährigen interessieren.

Yoro wird wahrscheinlich bis zum Ende der Saison bei Lille bleiben und seine bemerkenswerten Fortschritte der letzten Jahre fortsetzen. Im Sommer aber könnte ein wahrer Wettlauf mit der Zeit beginnen, wenn die europäische Elite versucht, ihre Probleme in der Defensive auf viele Jahre zu lösen, indem sie einen der heißesten Anwärter auf den Posten holt.

Aber was macht den Teenager so besonders?